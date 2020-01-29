ناقد رياضي: “العك الإداري” يهدد الأهلي بهذه الكارثة

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي طارق النوفل عن الكارثة التي ستلحق بالنادي الأهلي بسبب المشاكل الإدارية التي يُعاني منها بالفترة الحالية.

وتحدث طارق النوفل في حلقة اليوم الأربعاء ببرنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “إذا لم يتخلص الأهلي من (العك الإداري) الذي يمر به فالكارثة ستكون موسمًا صفريًّا”.

وأضاف النوفل: “هناك 3 لاعبين في الأهلي يتلقون مالًا مقاربًا لقيمة الدعم المالي التي تحصل عليه إدارة الأهلي من هيئة الرياضة، هذا دليل على (العك الإداري) بالنادي”.

وقال الناقد الرياضي عادل التويجري في وقت سابق معلقًا على أزمة الأهلي: “العبء حاليًّا على من طالبوا بإسقاط العضوية، وحل مجلس الإدارة، والكثير من الصلاحيات بيد الرئيس التنفيذي للنادي”.

وأضاف التويجري: “أتوقع ظهور أسماء جديدة بتحقيقات هيئة الرياضة في الأهلي”.

وكانت هيئة الرياضة أصدرت بيانًا بإعفاء الصائغ من منصبه كرئيس للأهلي، مع فتح باب الترشح لرئاسة النادي اعتبارًا من اليوم الأربعاء 29 يناير 2020 وحتى يوم الأحد 2 فبراير 2020، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 فبراير 2020 وفق البرنامج الزمني الخاص بذلك، على أن يستمر الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون النادي وفق الصلاحيات الممنوحة له حسب اللائحة الأساسية للأندية الرياضية إلى حين اعتماد مجلس الإدارة الجديد.

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