ناقد رياضي: ما يحدث للاتحاد لا يسر .. أين رجالاته ؟!

المواطن - محمد سمعه

أبدى الناقد الرياضي محمد العنزي حزنه الشديد على وضع نادي الاتحاد الحالي؛ بسبب نتائجه السيئة التي كان آخرها الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الأربعاء على يد فريق الفتح في دور الـ16.

وغرّد العنزي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: من بقي، ما أخذ حقه منك يا عميد، ما يحدث للاتحاد لا يسر المنافسين قبل المناصرين، العميد كبير لا تصغرونه، أين رجالاته؟!

ودشنت جماهير الاتحاد وسمًا عبر تويتر بعنوان “جمهور الاتحاد يطرد إدارة أنمار”؛ وذلك بسبب وجود حالة من الغضب من قبل الجماهير على إدارة الحائلي منذ تولي مسؤولية رئاسة النادي في صيف 2019 بعد الفوز في الانتخابات.

ومع كثرة النتائج المخيبة من فريق الاتحاد تُشير أصابع الاتهام حاليًّا إلى شخصين، هما السبب وراء تراجع نتائج الفريق الأول منذ انطلاق الموسم الجاري.

وقال النجم صالح الداود نجم النصر والشباب السابق: بالنسبة لي أرى أن المدرب خوسيه لويس سييرا والإدارة برئاسة أنمار الحائلي هما السبب وراء تراجع الاتحاد؛ لأن المدرب كان مسؤولًا عن إعداد الفريق والإدارة مسؤولة عن الصفقات، يرحل عنك 3 من اللاعبين الأجانب وهما دا كوستا وخيمينيز وفيتشيو، فهذا يدل على الخلل الواضح بالفريق.

وتسببت خسارة الاتحاد من الفتح في زيادة الأوضاع بشكل سيئ في صفوف العميد قبل الجمعية العمومية غير العادية التي من المقرر انعقادها اليوم الخميس للحديث عن مصير النادي وإدارته برئاسة أنمار الحائلي.

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