ناقد يفتح النار على الهلال ويصف نتائجه بـ المخجلة

المواطن - محمد سمعه

سخر الناقد الرياضي محمد الغامدي من نتائج مباريات نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي أُقيمت في قطر حيث وصف نتائج بطل آسيا بالمخجلة.

وتحدث محمد الغامدي في قناة 24 الرياضية قائلًا: نتائج الهلال في مونديال الأندية، كانت مخجلة للغاية، الهزائم لا تُشرف الوطن، بدليل أن الهلال فاز فوزًا باهتًا على الترجي التونسي الذي خسر من أولمبيك آسفي المغربي في البطولة العربية، ثم لعب أمام فلامنغو البرازيلي وكان من الممكن أن يخسر بأكثر من ثلاثية.

وتابع الغامدي: الهلال أيضًا لعب أمام مونتيري المكسيكي وخسر المركز الثالث أمام الاحتياطيين لدى الفريق المكسيكي، كيف يُمكن أن تكون نتائج الهلال مشرفة وهو احتل المركز الرابع، كما قلت الخسائر لا تُشرف الوطن دائمًا.

وكان الهلال هزم الترجي التونسي بهدف من الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ثم خسر أمام فلامنغو في نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف، وخسر كذلك من نادي مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن نادي الهلال يستعد غدًا لمواجهة نادي الفيصلي في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

جدير بالذكر أن الهلال سيُلاقي نادي أبها في دور نصف النهائي لبطولة كأس الملك في شهر مارس المقبل.

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