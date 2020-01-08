نتائج آخر 5 مباريات بين فالنسيا وريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة فالنسيا وريال مدريد اليوم ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة 2020.

فالنسيا وريال مدريد

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج آخر 5 مباريات جمعت فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم.

وتعادل فالنسيا وريال مدريد إيجابيًا بهدفين لكل منهما، قبل أن يفوز المرينغي في مباراة بنتيجة 4/1، وذلك ضمن منافسات موسم 2017/ 2018، وواصل الملكي تفوقه، وتغلب على الخفافيش بهدفين دون رد في 2018/ 2019.

وخسر المرينغي ضد الخفافيش بهدفين مقابل هدف في 2018/ 2019، وخيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على نتيجة مباراة فالنسيا وريال مدريد في الموسم الرياضي الحالي.

ويواجه الفائز من مباراة فالنسيا وريال مدريد اليوم، الفريق المتأهل من مواجهة برشلونة مع أتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة يوم 12 من شهر يناير الجاري.

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