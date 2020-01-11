نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية للكادر النسائي

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول ، جندي) وفق التفاصيل التالية:

متطلبات الحضور

1- التحضير باللباس التالي:

طقم رياضي (لون كحلي)

غطاء للشعر (لون أسود)

قبعة (لون أبيض)

جوارب (لون اسود)

جزمة رياضية ( لون أسود )

2- ملف شفاف يسلم عند التحضير

الهوية الوطنية

أصول الوثائق التي تم التقديم بها

3- أدوات مكتبية:

(أقلام ـ دفتر ملاحظات).

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية (بوابة رقم 4) يوم الأحد الموافق 1441/5/24هـ في تمام الساعة 7:00صباحاً في اليوم الأول فقط، وسيتم إلحاق المتقدمات بدورة (الفرد الأساسي) لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه يمكن معرفة نتائج القبول من خلال الرابط التالي (هنا)

تابعنا على تواصل معنا على