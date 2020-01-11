نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول ، جندي) وفق التفاصيل التالية:
متطلبات الحضور
1- التحضير باللباس التالي:
طقم رياضي (لون كحلي)
غطاء للشعر (لون أسود)
قبعة (لون أبيض)
جوارب (لون اسود)
جزمة رياضية ( لون أسود )
2- ملف شفاف يسلم عند التحضير
الهوية الوطنية
أصول الوثائق التي تم التقديم بها
3- أدوات مكتبية:
(أقلام ـ دفتر ملاحظات).
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية (بوابة رقم 4) يوم الأحد الموافق 1441/5/24هـ في تمام الساعة 7:00صباحاً في اليوم الأول فقط، وسيتم إلحاق المتقدمات بدورة (الفرد الأساسي) لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.
وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه يمكن معرفة نتائج القبول من خلال الرابط التالي (هنا)
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