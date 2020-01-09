نتائج القبول النهائي لوظائف مركز العمليات الأمنية للنساء

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول ، جندي).

متطلبات التحضير:

1- التحضير باللباس التالي:

طقم رياضي (لون كحلي).

غطاء للشعر (لون أسود) .

قبعة (لون أبيض) .

جوارب (لون أسود).

جزمة رياضية ( لون أسود ).

2- ملف شفاف يسلم عند التحضير

الهوية الوطنية.

أصول الوثائق التي تم التقديم بها.

3- أدوات مكتبية:

(أقلام ـ دفتر ملاحظات).

وقالت الإدارة إنه لمعرفة الأسماء يمكن الضغط على الرابط التالي (هنا)

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