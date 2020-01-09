نتائج القبول النهائي لوظائف مركز العمليات الأمنية للنساء

المواطن - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول ، جندي).
متطلبات التحضير:
1- التحضير باللباس التالي:
- طقم رياضي (لون كحلي).
- غطاء للشعر (لون أسود) .
- قبعة (لون أبيض) .
- جوارب (لون أسود).
- جزمة رياضية ( لون أسود ).
2- ملف شفاف يسلم عند التحضير
- الهوية الوطنية.
- أصول الوثائق التي تم التقديم بها.
3- أدوات مكتبية:
- (أقلام ـ دفتر ملاحظات).
وقالت الإدارة إنه لمعرفة الأسماء يمكن الضغط على الرابط التالي (هنا)
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