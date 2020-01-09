نتائج القبول النهائي لوظائف مركز العمليات الأمنية للنساء
على رتبة جندي أول وجندي

نتائج القبول النهائي لوظائف مركز العمليات الأمنية للنساء

2020/01/09
الساعة 7:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول ، جندي).

متطلبات التحضير:

1- التحضير باللباس التالي:

  • طقم رياضي (لون كحلي).
  • غطاء للشعر (لون أسود) .
  • قبعة (لون أبيض) .
  • جوارب (لون أسود).
  • جزمة رياضية ( لون أسود ).

2- ملف شفاف يسلم عند التحضير

  • الهوية الوطنية.
  • أصول الوثائق التي تم التقديم بها.

3- أدوات مكتبية:

  • (أقلام ـ دفتر ملاحظات).

وقالت الإدارة إنه لمعرفة الأسماء يمكن الضغط على الرابط التالي (هنا)

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