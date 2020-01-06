نتائج المرحلة الثانية لـ رالي داكار السعودية 2020

المواطن - محمد سمعه

أنهى الجنوب الإفريقي جينيل دي فيليرز المرحلة الثانية اليوم في فئة السيارات برالي داكار السعودية 2020 متصدرًا بفارق أربع دقائق عن الأرجنتيني أورلاندو ترانوف.

ونشر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر نتائج المرحلة الثانية لفئة السيارات، التي فاز بها دي فيليرز.

وانطلقت المرحلة الثانية لفئة الدراجات النارية برالي داكار اليوم الاثنين، حيث بدأ من الوجه إلى نيوم بمسافة بلغت 393 كيلو مترًا.

وحقق السائق الليتواني فايدوتاس زالا فوزًا مفاجئًا في المرحلة الأولى من رالي داكار السعودية 2020 في فئة السيارات، التي انطلقت أمس الأحد من منطقة مستورة شمالي مدينة جدة وانتهت في الوجه شمال غربي المملكة بمحاذاة ساحل البحر الأحمر.

واستفاد زالا من بعض العقبات والمصاعب التي تعرض لها عدد من منافسيه، لينهي المرحلة الأولى الخاصة التي امتدت لمسافة 319 كيلومترًا في زمن قدره 03:19:04 ساعة.

وحل السائق الفرنسي المخضرم ستيفان بيتر هانسل ثانيًا، متأخرًا بفارق 00:02:14 ، ومتقدمًا على الإسباني كارلوس ساينز صاحب المركز الثالث، الذي أنهى السباق في 03:21:54 ساعة ليسيطر فريق ميني على المراكز الثلاثة الأولى في فئة السيارات.

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