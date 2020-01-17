نتائج النصر في كأس الملك آخر 5 نسخ

المواطن - مروة نبيل

يحل النصر ضيفًا على فريق العدالة اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر في الكأس

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في آخر 5 نسخ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين قبل مباراته ضد العدالة اليوم.

وتأهل النصر إلى الدور نصف النهائي عامي 2015 و2016 بعد فوزه على الباطن والعروبة بنتيجة 1/0 و3/1، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من ربع النهائي عام 2017 بعد خسارته ضد الهلال بهدفين مقابل هدف.

وخرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2018 بعد هزيمته أمام الباطن بهدف دون رد، قبل أن يتأهل إلى نصف النهائي العام الماضي، عقب اكتساحه لفريق الجيل برباعية نظيفة.

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