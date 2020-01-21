المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مراسم قرعة الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وأسفرت عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية.

قرعة التصفيات الإفريقية:

وجاءت نتائج قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 كالتالي؛ المجموعة الأولى؛ الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر وجيبوتي، المجموعة الثانية؛ تونس، زامبيا، موريتانيا وغيينا الاستوائية.

وتضم المجموعة الثالثة، نيجيريا، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيريا، وفي المجموعة الرابعة، الكاميرون، كوت ديفوار، موزمبيق ومالاوي، وجاء في المجموعة الخامسة، مالي، أوغندا، كينيا ورواندا.

وتواجد في المجموعة السادسة، مصر، الجابون، ليبيا وأنجولا، وفي المجموعة السابعة، غانا، جنوب إفريقيا، زيمباوبي وإثيوبيا، وفي المجموعة الثامنة، السنغال، الكونغو، ناميبيا وتوجو.

وفي المجموعة التاسعة، المغرب، غينيا، غينيا بيساو والسودان، وجاء في المجموعة العاشرة والأخيرة كل من؛ جمهورية الكونغو، بنين، مدغشقر وتنزانيا.

موعد مباريات التصفيات الإفريقية:

ومن المقرر أن تُقام الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل، والجولة الثانية من 9 لـ17 نوفمبر 2020، على أن تُقام الجولتان الثالثة والرابعة من 22 لـ30 مارس 2021.

وستُقام الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021، والجولة السادسة من 4 لـ12 أكتوبر 2021، وتُقام مباراتا الدور الإقصائي النهائي خلال الفترة من 8 لـ16 نوفمبر 2021.

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