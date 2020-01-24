نتائج قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

أُجريت، اليوم الجمعة، قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا 2020، وأسفرت عن مواجهتين سهلتين للثنائي برشلونة وريال مدريد.

وأسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة ريال مدريد لنظيره ريال سرقسطة، فيما يلعب برشلونة أمام ليجانيس، ويواجه فالنسيا فريق ليونيسا المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

ويواجه ديبورتيفو تيتيريفي فريق أتلتيك بيلياو، ويلعب باداجوز مع غرناطة، ويحل إشبيلية ضيفًا على ميرانديس، ويستضيف رايو فايكانو فريق فياريال، ويُلاقي ريال سوسيداد فريق أوساسونا.

ومن المقرر أن تُقام جميع مباريات الأدوار المقبلة في بطولة كأس ملك إسبانيا بنظام المباراة الواحدة، باستثناء الدور قبل النهائي، وستُقام المواجهات خلال الفترة من 28 حتى 30 من شهر يناير الجاري.

وسيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR بداية من دور الـ 16، حيث لم يتم استخدام هذه التقنية في الأدوار السابقة.

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