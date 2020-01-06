نتائج مثيرة في أصايل الفردي مهجنات ومحليات بمهرجان الإبل 

المواطن - الرياض

خطف حمد عوضة علي المري جائزة مسابقة فئة جمل (100 بيرق المؤسس) لون مجاهيم، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك بعد تحقيقه المركز الأول في المسابقة التي جرت اليوم الاثنين بمشاركة 12 منقية.

وفي بقية المنافسات اليوم تألق حسين عاشق كاسب اللحاوي الشراري وحقق المراكز الأول والثاني والرابع في فئة أصايل فردي (حرائر- دق)، وفي فئة أصايل فردي (محليات- دق) جاء الإماراتي رامس مسلم مبارك سعيدة الراشدي في المركز الأول، وفي فئة أصايل فردي (محليات- جل) حقق الإماراتي الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان المركز الأول، وفئة أصايل فردي (مهجنات- دق).

وحل الإماراتي مبارك مسلم مبارك سعيدة الراشدي أولًا، وجاء الإماراتي الفندي خميس الفندي المزروعي أولًا في فئة أصايل فردي (مهجنات- جل).

أما الفائزون في فئة جمل (100 بيرق المؤسس) لون مجاهيم فهم:

1- حمد عوضة علي المري

2- حمود هليل عبيد العتيبي

3- بندر محمد عادي العتيبي

4- الإماراتي عوض سالم عوض المنهالي

5- شويمي ظافر عجب المصارير الدوسري

6- سيف سعد منيف الرسام

7- الإماراتي نهيان سالم مسلم المنهالي

8- ماهر منصور عبدالله المرزوقي

9- محمد فهيد بيشان الرزق العجمي

10- عماش هويشل عماش الدوسري

والفائزون في فئة أصايل فردي (حرائر- دق):

1- حسين عاشق كاسب اللحاوي الشراري

2- حسين عاشق كاسب اللحاوي الشراري

3- مرزوق زايد عبدالله الشراري

4- حسين عاشق كاسب اللحاوي الشراري

5- غالب نجيمان شلوف اللحاوي الشراري

وبالنسبة إلى أسماء المشاركين في فئة أصايل فردي (محليات- دق) فهم:

1- الإماراتي رامس مسلم مبارك سعيدة الراشدي

2- الإماراتي سالم ناصر سالم المنصوري

3- الإماراتي سلطان احمد غانم المنهالي

4- الإماراتي عبدالعزيز محمد عايض القحطاني

5- الإماراتي عبدالعزيز محمد عايض القحطاني

وكان أسماء المشاركين في فئة أصايل فردي (محليات- جل) هم:

1- الإماراتي الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

2- الإماراتي سالم ناصر سالم المنصوري

3- الإماراتي الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان

4- الإماراتي الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان

5- الإماراتي الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان

وأسماء المشاركين في فئة أصايل فردي (مهجنات- دق) هم:

1- الإماراتي مبارك مسلم مبارك سعيدة الراشدي

2- زيد محمد علي المري

3- سعد عبيد سلمان الدوسري

4- فلاح جلوي سبعان العجمي

5- تركي سالم غانم المري

وأخيرًا أسماء المشاركين في فئة أصايل فردي (مهجنات- جل) هم:

2- الإماراتي الفندي خميس الفندي المزروعي

3- الإماراتي عبدالعزيز محمد عايض القحطاني

4- فرج عايض هادي القحطاني

5- محمد فهيد بيشان الرزق العجمي

6- الإماراتي معالي علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي

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