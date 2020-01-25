نتنياهو: الولايات المتحدة ستعلن خطة سلام تاريخية!

المواطن - متابعة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت، إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الإدارة الأميركية عما قريب ستكون تاريخية.

وأدلى نتنياهو بتصريحه فيما يرتقب أن يزور العاصمة الأميركية واشنطن لأجل مناقشة خطة السلام المثيرة للجدل.

وجاء في بيان له: فرصة من هذا النوع لا تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ ولا يمكننا تفويتها، آمل أن نكون على أعتاب لحظة تاريخية بالنسبة لدولتنا.

ومن ناحيته، قال بيني غانتس، زعيم حزب أزرق أبيض والمنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إنه قبل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، لبحث خطة للسلام في الشرق الأوسط.

وسينافس غانتس نتنياهو في الانتخابات التشريعية المرتقبة بإسرائيل في مارس المقبل.

وأعلن ترامب، الخميس، أنه يعتزم الكشف عن خطة سلام الشرق الأوسط في وقت ما قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في 28 يناير الجاري.

وقال ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان في طريقه إلى ميامي للمشاركة في حدث سياسي: رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية لكنها إيجابية بالنسبة لهم في واقع الأمر ولديهم الكثير من المزايا للقيام بذلك.

وأوضح ترامب أن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين وستتحدث إليهم مجددا، مضيفا: خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة.

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