نجما وولفرهامبتون على رادار مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

يهتم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة النرويجي أولي جونار سولشاير بالتعاقد مع اللاعبين البرتغالي روبن نيفيز والمكسيكي راؤول خيمينيز نجمي نادي وولفرهامبتون الإنجليزي في يناير الجاري.

وذكر موقع جول أن مانشستر يونايتد استفسر عن إمكانية التعاقد مع خيمينيز ونيفيز في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل احتياج اليونايتد لصفقات قوية من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن نيفيز تألق في خط وسط وولفرهامبتون بالموسم الحالي، بجانب تألق خيمينيز الذي سجل 17 هدفًا في 33 مباراة بالموسم الجاري منهم 8 أهداف في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي.

من ناحية أخرى، يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لحرمان يوفنتوس الإيطالي من ضم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط اليونايتد، حيث يريد مسؤولو الشياطين الحمر نقل بوغبا لإنتر ميلان الإيطالي.

وقالت صحيفة مترو الإنجليزية إن مسؤولي مانشستر يونايتد مهتمين بانتقال بوغبا لإنتر ميلان، للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان في صفقة تبادلية.

تابعنا على تواصل معنا على