نجم آخر يقترب من الاتحاد

المواطن – محمد سمعه

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قريبًا من التعاقد مع صفقة هجومية نارية؛ وذلك لدعم خط هجوم العميد بعد اقتراب اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش من الرحيل عن صفوف الاتحاد.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن الاتحاد أصبح قريبًا من ضم النجم المغربي أيوب الكعبي لاعب نادي هيبي فورتشن الصيني.

وسيكون أيوب الكعبي سادس صفقة للفريق الاتحادي بعد ضم “محمد الثاني، الأرجنتيني ليوناردو غيل، عبدالمجيد السواط، أنيس البدري، البرازيلي برونو أوفيني”.

وكان أيوب الكعبي لعب في شهر ديسمبر الماضي مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، ورحل عن الفريق المغربي مع نهاية ديسمبر إلى ناديه الصيني عقب نهاية إعارته.

وقبل رحيله، تألق أيوب الكعبي وسجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مباراة كانت أُقيمت يوم 28 ديسمبر الماضي.

ونجح هاتريك أيوب الكعبي في إنقاذ حظوظ الوداد في المنافسة على العبور لدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية، وذلك في ظل النتائج السلبية التي يقدمها الفريق الودادي، سواء في البطولات المحلية المغربية أو في البطولة الإفريقية بالموسم الجاري.

وفي حال انضم أيوب الكعبي لصفوف الاتحاد فسوف يُزامل مواطنه كريم الأحمدي لاعب الوسط في العميد.

وسبق للاعب أيوب الكعبي اللعب في صفوف نادي نهضة بركان وفريق راسينج بالدار البيضاء في المغرب قبل انضمامه لنادي هيبي فورتشن الصيني في عام 2018.