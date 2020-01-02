نجم الأهلي يصدم فريقه بعد التأهل

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي سيكون على موعد مع صدمة جديدة من نجمه الجزائري يوسف بلايلي، وذلك بمناسبة بدء فترة الانتقالات الشتوية مع بداية شهر يناير.

وقال الصحافي نبيل ديجوليت الصحافي بمجلة فرانس فوتبول الفرنسية إن يوسف بلايلي قرر الرحيل عن الأهلي في يناير، وذلك من أجل العودة إلى أوروبا، وتجاوز فترته السيئة التي خاضها مع نادي أنجيه الفرنسي.

وشارك يوسف بلايلي مع الأهلي أمام الفيحاء اليوم الخميس في دور الستة عشر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث لم يقدم الأداء المنتظر منه.

وعانى يوسف بلايلي منذ انضمامه لـ الأهلي بسبب عدم قدرته على التأقلم مع أجواء الفريق الأول بالراقي بجانب كثرة مشاكله سواء مع المدرب السويسري كريستيان جروس أو من الناحية الانضباطية بعد بصقه على لاعب من نادي الجندل خلال لقاء الأهلي والجندل بكأس الملك بالموسم الجاري.

وكان يوسف بلايلي انضم لـ الأهلي في صيف العام الماضي قادمًا من نادي الترجي التونسي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع النادي التونسي.

ونجح الأهلي في عبور كمين الفيحاء والصعود لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد الفوز بهدف دون رد.

وكان انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيحاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث كانت الأفضلية لنادي الفيحاء في التسديد والاستحواذ على الكرة طوال مجريات الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كشر الأهلي عن أنيابه الهجومية حتى تمكن النجم السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الوحيد للأهلي بالدقيقة الـ84 مستغلًا خطأ من دفاعات نادي الفيحاء.

وتصدى الحارس ياسر المسيليم حارس الأهلي لركلة جزاء من لاعب الفيحاء نيتو بالدقيقة الـ89، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وسيواجه الأهلي الفائز من الرائد والوحدة في دور الثمانية بكأس الملك.

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