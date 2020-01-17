نجم الاتحاد يهدد ناديه قبل الرحيل

المواطن - محمد سمعه

حدد اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم نادي الاتحاد، شرطه للرحيل عن صفوف العميد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن بريجوفيتش هدد الاتحاد بأنه لن يرحل إلا في حال نال كافة مستحقاته المتأخرة، المقدرة بـ84 مليون ريال.

من ناحية أخرى، أشارت جريدة الصباح التركية، إلى أن إدارة نادي بشكتاش التركي توصلت إلى اتفاق مع بريجوفيتش، إلا أنها لا تريد تحمل أي أعباء مالية في الصفقة لصالح نادي الاتحاد.

وشددت الصحيفة التركية على أن نادي بشكتاش أبلغ بريجوفيتش، بضرورة إنهاء ارتباطه مع نادي الاتحاد، ويتم بعد ذلك التفاوض حول ضمه رسميًّا.

ولم يُشارك بريجوفيتش في مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي أول أمس الأربعاء ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وصرح المدير الفني لفريق الاتحاد، الهولندي هينك تين كات، أن المهاجم الصربي بريجوفيتش يتواجد حاليًّا خارج السعودية؛ بسبب ظروف خاصة به.

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