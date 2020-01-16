نجم البولو ناتشو فيجويراس يزور أمالا

نجم البولو ناتشو فيجويراس يزور أمالا

2020/01/16
الساعة 3:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

زار نجم البولو العالمي ناتشو فيجويراس اليوم مشروع أمالا حيث تمت استضافة لقاء تعارف مع فريق المشروع في مكاتب الشركة.

ونشر حساب المشروع على تويتر صورة للنجم العالمي وهو يوقع على كرة بولو.

وتنطلق اليوم بطولة ديزرت بولو، التي تُسجّل في تاريخ المملكة العربية السعودية كأول بطولة تقام تحت رعاية الاتحاد السعودي للبولو الذي تم تشكيله حديثًا، وتمتد خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2020. وستكون هذه البطولة بمثابة حدث رئيس ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، الذي يحتفل بالتراث الثقافي لمنطقة المدينة المنورة الجميلة وتاريخيها على مدار ثلاثة أشهر.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فوربس تقدم لجمهورها وجبة دسمة عن معالم المملكة السياحية
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :