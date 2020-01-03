نجم التعاون متحديًا النصر: سنعود إلى بريدة باللقب

المواطن - محمد سمعه

قال البرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع نادي التعاون: إن فريقه قادر على الفوز على النصر وإحضار الكأس إلى القصيم، وذلك بعد نهاية مباراة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها غدًا السبت.

وتحدث ماتشادو في المؤتمر الصحافي قبل مباراة السوبر قائلًا: سنسعى غدًا لجلب الكأس إلى القصيم، ونحن متأكدون بأن غدًا هو يوم “فرح لنا”.

وتابع مدافع التعاون: رسالتي لجماهير التعاون بأننا سنقدم مستوى مميزًا، وسنعود إلى بريدة باللقب، وهذا اللقب مهم للمنطقة وللنادي، النادي في تطور ويطمح لمستويات عالية.

واختتم ماتشادو حديثه قائلًا: مباراة 13 ديسمبر أمام النصر كانت درسًا جيدًا لنا ووقفنا على نقاط القوة والضعف في النصر، ومدربنا عالج هذه النقاط.

وسيحتضن ملعب “الجوهرة المشعة” مباراة النصر والتعاون غدًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

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