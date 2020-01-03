نجم الزمالك يُثير الجدل حول اقترابه من الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، التونسي فرجاني ساسي اقترب من مغادرة صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام فرجاني ساسي بحذف عبارة لاعب في صفوف الزمالك المصري من حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، وتابع حساب النادي الأهلي الرسمي.

وربطت الجماهير على “تويتر”، تصرف فرجاني ساسي باقترابه من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خاصة أن المدرب السويسري كريستيان جروس طلب ضمه، لمعرفته قدراته جيدًا، حيث دربه في الزمالك من قبل.

وكان نادي الزمالك قد أعلن بالأمس سفر التونسي الدولي فرجاني ساسي إلى بلاده، بعد حصوله على إذن من المدرب الفرنسي باتريس كاريترون، لغيابه عن مباراة طنطا المقبلة للإيقاف.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا رغبة فرجاني ساسي في الرحيل عن الزمالك المصري، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، بجانب تعرضه لانتقادات جماهيرية لتراجع مستواه هذا الموسم، وارتبط ارسمه بناديي الأهلي والشباب.

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