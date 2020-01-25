نجم الشباب: المعيوف أنقذ الهلال

أثنى اللاعب محمد سالم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على أداء الحارس عبدالله المعيوف، حارس نادي الهلال، وذلك خلال لقاء الفريقين اليوم السبت بالجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونقلت القناة الرياضية السعودية تصريحات سالم الذي قال: “تألق عبدالله المعيوف حرم الشباب من الانتصار، كان موفق في أكثر من كرة، والشباب كان منافسًا قويًّا للهلال وقدمنا أداء مميزًا للغاية”.

وتابع سالم: “كنت متوقعًا أن الشهراني سيسدد الكرة بعد خروج الحارس فاروق بن مصطفى لذلك قمت بتغطيته وأخرجت الكرة، وسعدت لأن توقعي جاء صحيحًا”.

وشهدت المباراة طرد مدافع الهلال علي البليهي في الدقيقة الـ82؛ بسبب حصوله على إنذارين؛ حيث لمس الكرة بيده فقرر حكم اللقاء طرده بصورة سريعة.

وأصبح رصيد الهلال بعد التعادل 32 نقطة في المركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما الشباب فأصبح رصيده 22 نقطة بالمركز التاسع.