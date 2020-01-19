نجم الشباب: ثقتنا كبيرة في أنفسنا

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، السنغالي ألفريد ندياي، على أهمية مباراة الشرطة العراقي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال ألفريد ندياي في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الشباب والشرطة العراقي الذي عُقد، اليوم الأحد، قائلًا: “نتيجة مواجهة الذهاب تدفعنا لتحقيق فوز جديد في الإياب”.

وتابع النجم السنغالي تصريحاته قائلًا: “لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا بعد أن انتصرنا في آخر 3 مباريات، وعازمون على المضي قدمًا في البطولة”.

الشباب ضد الشرطة العراقي:

ويلعب الشباب ضد الشرطة العراقي، مساء يوم غد الاثنين، على ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي التي أُقيمت في الرياض، ضمن منافسات ذهاب ربع النهائي، قد انتهت بفوز الليوث بسداسية ليقترب من خطف بطاقة التأهل.

تابعنا على تواصل معنا على