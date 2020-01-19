نجم الفورمولا 1: القدية ستكون عاصمة العالم لرياضة السيارات

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تتطلع القدية إلى استقبال أول سباق للفورمولا 1 في عام 2023، وعلى ذلك يتم الآن تصميم مضمار سباق جديد من قِبل سائق الجائزة الكبرى السابق أليكس وورز.

وقال نجم الفورمولا وان: القدية لديها القدرة على أن تصبح عاصمة رياضة السيارات في العالم، ولديها كل ما يلزم لذلك.

وبحسب موقع موتور 1، سيتم تصميم المضمار الجديد وفقًا لمعايير FIA Grade 1 المطلوبة في فورمولا 1.

وقال وورز، الحائز على جائزة لومان مرتين ورئيس رابطة السائقين في سباق الجائزة الكبرى: إن مشروع القدية يقدم لنا فرصًا رائعة لتصميم مضمار وساحة سباق حقيقية للسائقين والمشاهدين، حيث يقدم التصميم تغييرات مذهلة في الارتفاع للاستفادة من المناظر الطبيعية المدهشة، مع مراعاة تصميم يتحدى السائقين والمهندسين على حد سواء.

وتابع: ومن خلال عمليات المحاكاة التي أجريناها، يمكنني أن أؤكد لكم أنها مثيرة للغاية كتجربة على الطرق الوعرة، وستوفر تجربة فريدة للسائقين والمشجعين بفضل بنائها أمام سلسلة من الجبال.

وأضاف: إنّه لشرف أن أقوم بتصميم هذا المضمار.

وعند سؤاله عن الوقت الذي قد يكون فيه ممكنًا للحلبة استضافة أول سباق فورمولا 1 قال: مشروعنا في القدية يسير بوتيرة جيّدة في طريقه لمرحلة أولى ضخمة في عروضها، إذ ستكون الحلبة جاهزة في بداية 2023.

ويُذكر أن مشروع تطوير القدية يتضمّن خططًا لبناء أطول وأسرع أفعوانية في العالم، والتي من المتوقّع أن تصل سرعتها إلى 155 ميلًا في الساعة.

وكانت القدية هي موقع المرحلة النهائية من رالي دكار الذي فاز به الإسباني كارلوس ساينز يوم الجمعة.

وأشارت تقارير إلى أنه من المرجح أن تُعقد فعالية فورمولا 1 في المملكة في عام 2021 في شوارع جدة، بينما يتم بناء مسار دائم مخصص لاستقبال الحدث في عام 2022.

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