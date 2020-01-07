نجم المنتخب خميس العويران في ذمة الله

المواطن - الرياض

توفي صباح اليوم الثلاثاء، لاعب المنتخب السابق خميس العويران عن عمر ناهر الـ 46 عاماً بعد معاناة مع المرض.

ونعى إعلاميون ومواطنون عبر وسم “خميس العويران في ذمة الله” لاعب المنتخب وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران، حيث غرد الإعلامي مصطفى الآغا: ”لاحول ولاقوة إلا بالله رحم الله الكابتن خميس العويران وادخله فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وقال عادل التويجري: “اللهم اغفر لخميس و تجاوز عنه وارحمه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين … اللهم ارفع درجته فى المهديين .. واخلفه فى عقبة الغابرين… واربط على قلوب أهله ..وصبرهم على مصابهم … وعظم أجرهم”.

وقال الإعلامي محمد البكيري: “لاحول ولاقوة إلا بالله،إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله النجم الكبير. وادخله فسيح جناته. واللهم أهله وذويه. الصبر والسلوان”.

وغرد الحقباني داعياً للعويران بالرحمة والمغفرة: “الله يرحمه رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته”.

يذكر أن خميس العويران من مواليد الثامن من سبتمبر عام 1973 وهو من نجوم الكرة السعودية حيث لعب مع كل من “نادي الهلال السعودي” بين 1987 و2001، و”نادي الاتحاد السعودي” بين 2001 و2007.

كما لعب مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بين 1994 و2004.

وحقق مع نادي الهلال السعودي بطولة كل من الدوري السعودي للمحترفين أعوام 1988، و1990، و1996، و1998، وكأس خادم الحرمين الشريفين” عام 1989، وكأس ولي العهد السعودي عامي 1995 و2000، وكأس الأمير فيصل بن فهد أعوام 1987، و1990، و1993، و1996، و2000، وكأس المؤسس عام 1999، وكأس العرب للأندية الأبطال عامي 1994 و1995.

كما نال مع النادي ذاته كلاً من بطولة الأندية العربية لأبطال الكؤوس عام 2000، وكأس السوبر العربي عام 2001، وكأس الأندية الخليجية عام 1998، ودوري أبطال آسيا عامي 1991 و2000، وكأس الكؤوس الآسيوية عام 1997، وكأس السوبر الآسيوي عامي 1997 و2000، وكأس السوبر المصري السعودي عام 2001، وكأس الصداقة الدولية عامي 1997 و2000.

وحصد مع نادي الاتحاد السعودي العديد من البطولات، وهي: الدوري السعودي للمحترفين أعوام 2001، و2003، و2007، وكأس ولي العهد السعودي عامي 2001 و2004، ودوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005، وكأس العرب للأندية الأبطال عام 2005، وكأس السوبر المصري السعودي” عام 2003، وكأس المصيف عام 2003.

كما فاز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ببطولة كل من كأس آسيا عام 1996، وكأس الخليج العربي أعوام 1994، و2002، و2003، وكأس العرب عامي 1998 و2002.

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