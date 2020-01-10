نجم الهلال متحديًا النصر: هدفنا الصدارة فقط

المواطن - محمد سمعه

أكد عبدالله الحافظ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على إصرار فريقه على تحقيق النتائج الإيجابية ببطولة الدوري من أجل العودة لصدارة الترتيب، وذلك قبل مواجهة الوحدة غدًا في الجولة الـ14.

وتحدث الحافظ في المؤتمر الصحافي قبل لقاء الهلال والوحدة قائلًا: نطمح كلاعبين إلى مواصلة الانتصارات والعودة لصدارة الترتيب في الدوري، وتشهد التدريبات اليومية بين نجوم الهلال روحًا عالية، والجميع جاهز للمشاركة مع الفريق.

وتابع عبدالله الحافظ: نواجه الوحدة غدًا وهو منافس قوي، واحترامه سيقودنا للفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وكان الهلال هزم النادي الأهلي يوم الثلاثاء الماضي بالجولة الـ11 والمؤجلة بين الفريقين بنتيجة 3/ 1، في مباراة أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويتواجد نادي الهلال حاليًّا في المركز الثاني ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي النصر المتصدر حاليًّا برصيد 29 نقطة.

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