نجم الهلال يحدد طلبه لنجوم الأخضر الأولمبي بعد التأهل

المواطن - محمد سمعه

كشف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن طلبه من نجوم المنتخب السعودي الأولمبي، وذلك بعد التأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا على حساب المنتخب التايلاندي اليوم السبت.

وكتب غوميز عبر حسابه في تويتر: مبروك للأخضر الشاب، وأتمنى أن تحضروا بالكأس في السعودية، إن شاء الله ننتظركم.

جدير بالذكر أن التشكيلة الرئيسية للمنتخب السعودي الأولمبي لا تشمل أي لاعب من نادي الهلال، في ظل وجود مكثف من لاعبي الأهلي والنصر.

ونجح المنتخب السعودي الأولمبي في العبور إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد الفوز على منتخب تايلاند بهدف دون رد في دور الثمانية.

وسجل النجم عبدالله الحمدان، الهدف الوحيد للأخضر عند حلول الدقيقة الـ78 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية وتايلاند انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ربع نهائي كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عامًا.

يذكر أن الأخضر سيواجه الفائز من الإمارات وأوزبكستان في دور نصف النهائي بالبطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب السوري ودع بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد الخسارة من منتخب أستراليا اليوم السبت بهدف دون رد في دور الثمانية.

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