نجم باريس يحل مشكلة مورينيو وتوتنهام في يناير

المواطن - محمد سمعه

يفكر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في ضم اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر موقع LE 10 SPORT الفرنسي أن مورينيو يُراقب كافاني، كما يرغب أيضًا في ضم مهاجم آخر لصفوف توتنهام بعد إصابة المهاجم الإنجليزي هاري كين وغيابه حتى شهر أبريل المقبل.

وكان هاري كين تعرض للإصابة خلال مباراة توتنهام وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي التي أُقيمت في الأول من يناير الجاري.

وقبل إصابته، سجل هاري كين 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري.

يذكر أن مورينيو كان تولى تدريب نادي توتنهام خلفًا للمُقال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المرشح حاليًا لتدريب برشلونة الإسباني.

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