نجم برشلونة السابق قد يحل أزمة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تتنافس ثلاثة أندية عربية على ضم اللاعب الإكوادوري خوان كازاريس لاعب وسط نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت شبكة GloboEsporte البرازيلية إن ناديي العين والشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة يتنافسان مع ناد سعودي لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي، كما أن العروض تتراوح من مليوني ونصف المليون يورو إلى 4 ملايين يورو.

وفي حال تحرك نادي الاتحاد لضم اللاعب خوان كازاريس فسيكون البديل المناسب لرحيل اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا المنضم مؤخرًا لصفوف نادي الفيحاء.

وسبق للاعب خوان كازاريس اللعب في صفوف أندية ” برشلونة الإكوادوري، ريفربليت الأرجنتيني، إنديبيندينتي الإكوادوري”.

وفي وقت سابق، حدد اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم نادي الاتحاد، شرطه للرحيل عن صفوف العميد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن بريجوفيتش هدد الاتحاد بأنه لن يرحل إلا في حال نال كافة مستحقاته المتأخرة، المقدرة بـ84 مليون ريال.

من ناحية أخرى، أشارت جريدة الصباح التركية، إلى أن إدارة نادي بشكتاش التركي توصلت إلى اتفاق مع بريجوفيتش، إلا أنها لا تريد تحمل أي أعباء مالية في الصفقة لصالح نادي الاتحاد.

وشددت الصحيفة التركية على أن نادي بشكتاش أبلغ بريجوفيتش، بضرورة إنهاء ارتباطه مع نادي الاتحاد، ويتم بعد ذلك التفاوض حول ضمه رسميًّا.

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