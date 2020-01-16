نجم برشلونة المظلوم قريب من الدوري الأرجنتيني

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب التركي أردا توران نجم نادي برشلونة الإسباني، قريبًا من الانتقال لصفوف نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني خاصة بعد انتهاء إعارته مع فريق إسطنبول باشكشهر التركي.

وأفادت صحيفة TYC SPORTS الأرجنتينية أن توران متحمس ويرغب في الانضمام لنادي بوكا جونيورز خاصة أنه خارج حسابات مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين.

يذكر أن أردا توران سبق له اللعب مع غلطة سراي التركي وأتلتيكو مدريد الإسباني وانضم لنادي برشلونة في عام 2015 لكنه عانى من عدم اللعب بصورة أساسية مع النادي الكتالوني.

ويلعب أردا توران مع المنتخب التركي منذ عام 2006، وشارك في نهائيات أمم أوروبا عام 2016 مع منتخب بلاده.

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