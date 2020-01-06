نجم برشلونة على رادار ميلان

المواطن - محمد سمعه

يُراقب نادي ميلان الإيطالي، المدافع الفرنسي جيان كلاير توديبو مدافع برشلونة الإسباني للتعاقد معه فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت شبكة سكاي سبورت الإخبارية إن ميلان مهتم وبقوة بالتعاقد مع توديبو الذي يُعاني بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع البارشا منذ الانضمام للنادي الكتالوني قادمًا من نادي تولوز الفرنسي.

وكان نادي ميلان سقط في فخ التعادل السلبي اليوم الاثنين أمام نادي سامبدوريا بالجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

ويحتل نادي ميلان حاليًا المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة في جدول الدوري الإيطالي.

يذكر أن ميلان نجح في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كصفقة انتقال حر في يناير الجاري بعد نهاية عقده مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

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