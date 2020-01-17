نجم توتنهام يقترب من إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

أصبح النجم الدنماركي كريستيان إيركسن، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قريبًا للغاية من الانتقال لصفوف إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة THE SUN الإنجليزية: إن بعض من مسؤولي إنتر ميلان سافروا إلى مدينة لندن البريطانية للاتفاق مع توتنهام على ضم إيركسن مقابل 20 مليون يورو.

وسينضم إيركسن للإنتر حتى عام 2024، وسيتقاضى من النادي الإيطالي 8.8 مليون يورو سنويًّا.

ومن ناحية أخرى، أعلن إنتر ميلان أمس الجمعة وبشكل رسمي تعاقده مع اللاعب الإنجليزي أشلي يونج حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي إنتر ميلان أن أشلي يونج سيلعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي حتى نهاية موسم 2019- 2020، مع إمكانية التجديد له لمدة موسم إضافي.

وسبق لأشلي يونج اللعب في صفوف نادي واتفورد الإنجليزي في الفترة من 2003 حتى 2007، ومع نادي أستون فيلا الإنجليزي من 2007 حتى 2011، ثم مع مانشستر يونايتد من عام 2011 وحتى يناير 2020.

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