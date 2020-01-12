نجم مان سيتي يُوجه ضربة لـ باريس سان جيرمان
بتمديد العقد مع فريقه

نجم مان سيتي يُوجه ضربة لـ باريس سان جيرمان

2020/01/12
الساعة 6:51 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب البرازيلي فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي في طريقه لتوجيه ضربة قوية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما كشفت تقارير إعلامية عن دخوله في مفاوضات لتجديد العقد مع السيتي.

وأفاد موقع جول أن إدارة مانشستر سيتي والمدرب الإسباني بيب جوارديولا قد بدأوا المفاوضات مع فرناندينيو وذلك من أجل تجديد العقد خاصة أنه واحد من أهم العناصر في صفوف فريق مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة.

وكان باريس سان جيرمان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع فرناندينيو في حال قرر اللاعب البرازيلي الرحيل عن مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن فرناندينيو انضم لصفوف مانشستر سيتي في عام 2013 قادمًا من صفوف نادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

وفاز فرناندينيو في الموسم الماضي بالثلاثية المحلية في إنجلترا مع مانشستر سيتي حيث تُوج بالدوري الإنجليزي ولقب كأس إنجلترا وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

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