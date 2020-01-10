نجوم سبق لهم ارتداء قميصي النصر والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

سبق للعديد من النجوم الأجانب والمحليين تمثيل فريقي النصر والاتحاد، وذلك بمناسبة لقائهما اليوم في الجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت البداية مع نجم الاتحاد السابق محمد نور الذي ارتدى قميص النصر بعام 2013 ونجح في التتويج بلقب الدوري السعودي مع العالمي.

وانضم أحمد الدوخي نجم الاتحاد الأسبق للنصر بعد عودته من قطر، بينما سبق للنجم سعد الحارثي تمثيل ناديي النصر والاتحاد، حيث لعب مع العميد على سبيل الإعارة في عام 2006 من النصر.

ولعب عدنان فلاتة مع النصر موسم 2011- 2012، كما سبق له ارتداء قميص نادي الاتحاد في عام 2010.

كذلك سبق للنجم نايف هزازي تمثيل ناديي النصر والاتحاد، وكان الأمر ذاته مع اللاعب أحمد الفريدي الذي لعب للنصر والهلال والاتحاد.

وعلى مستوى النجوم الأجانب فإن النجم المصري حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي المصري السابق سبق له اللعب مع ناديي النصر والاتحاد، كذلك تحقق نفس الأمر للمغربي هشام بوشروان الذي لعب في البداية للنصر ثم انضم للاتحاد في عام 2008وتُوج بلقب الدوري وكأس الملك مع العميد.

ويُدير مباراة النصر والاتحاد اليوم طاقم تحكيم إسباني يقوده خيسوس مانزانو حكم الساحة، ويُساعده نيفادو جونزاليس ومارتينيز نيكولاس، والحكم السعودي شكري الحنفوش، وحكم الفيديو جونزاليس فوينتيس ويُساعده إبراهيم الدخيل.

وستنطلق مباراة النصر والاتحاد في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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