نجوى قاسم ترحل فجأة قبل أن ترى لبنان الجديد

المواطن - الرياض

نعى العديد من الإعلاميين والفنانين مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم التي وافتها المنية اليوم بشكل مفاجئ.

وتصدر وسم نجوى قاسم الترند السعودي خلال الساعات الأولى من إعلان نبأ وفاتها.

الإعلامي السوري مصطفى الأغا قال: بداية حزينة لعالم 2020 وخبر وفاة الزميلة نحوي قاسم بذبحة قلبية حسبما سمعنا. خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جداً برحيلها المفاجئ.

وقالت سحر باعصيري: رحيل مفاجئ ومحزن جداً خبر وفاة الإعلامية المميزة والزميلة طويلاً نجوى قاسم فهي علامة فارقة في المشهد الإعلامي اللبناني والعربي. كم بكّرت الرحيل وكم سنفتقدها. رحمها الله”.

ونشر نديم حيدر مقطع فيديو تحدث فيه نجوى قاسم مراسل القناة من لبنان حيث انتهى وقت الحلقة وقالت ” انتهى الوقت لكنها استدركت بالقول.. ما بيخلص وقت لبنان أكيد ”

وعلق حيدر بالقول: رحلتي قبل أن ترى لبنان الجديد لبنان بعد الثورة. سنتذكرك. سنتذكر دموعك لما يحدث من مجريات في هذا البلد رحمك الله”.

بدوره قال محمد أبوعبيد: وآخر نجواها أن ترجو للناس عاماً ملؤه الخير، وأن تسأل رب العباد أن يحفظ البلاد، ووطنها في العام الجديد 2020. كأنها قدمت وصيتها كي ترحل وقلبها منشغل ببلدها. ترحلين جسدا وروحك باقية فينا كم أذعت من الأخبار وتنهين المسيرة بأنك الخبر الفاجع.

من هي نجوى قاسم

والمعروف أن نجوى قاسم إعلامية لبنانية وُلدت في 7 يوليو عام 1967 في بلدة جون، كانت مذيعة ومقدمة برامج سياسية في قناة العربية الفضائيّة، حيثُ كانت تقدمّ البرنامج اليومي «حدث اليوم» على قناتي العربية و‌العربية الحدث.

غطّت نجوى قاسم أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان؛ وكانت قد عملت 11 عاماً لحساب تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في العام 2004 رغبةً منها في قناة أكثر تخصصاً في الأخبار السياسية.

حصلت نجوى قاسم في عام 2006 على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت، واختيرت في عام 2011 من بينِ أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس؛ وحصلت في العام الموالي على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.

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