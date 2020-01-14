ندى السماعيل مديرًا لتعليم جدة

المواطن - جدة

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعيين ندى بنت صالح السماعيل على وظيفة مدير عام تعليم جدة بالمرتبة الرابعة عشرة.

وتمتلك ندى السماعيل مسيرة مهنية طويلة حيث شغلت منصب مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم، وعملت بمهنة التعليم، ومشرفة تربوية، ورئيسة قسم، ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.

وندى السماعيل حاصلة على ماجستير في التربية من جامعة الملك سعود، وشاركت في العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات المحلية والدولية.

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