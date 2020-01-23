نصائح ذهبية لتنظيف ذاكرة الهواتف الذكية

المواطن - متابعة

لتنظيف الهواتف الذكية المزودة بنظام التشغيل جوجل أندرويد يمكن للمستخدم من خلال بنود قائمة “الإعدادات/ التطبيقات/ جميع التطبيقات” “Settings/Apps/All Apps” إزالة التطبيقات، التي لم يتم استعمالها في 2019؛ حيث يعمل ذلك على توفير مساحة الذاكرة والحفاظ على شحنة البطارية، وبالنسبة للتطبيقات، التي لا يمكن إلغاء تثبيتها فإنه يمكن تعطيلها على الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المستخدم التحقق من أذونات التطبيقات، وينبغي ألا يتسرب الخوف إلى المستخدم مع كل استفسار من الجهاز، حتى إذا ادعت التطبيقات أنها في حاجة ماسة لهذه الأذونات.

وأشارت البوابة الألمانية إلى أنه من الأفضل عدم تغيير أذونات جوجل بلاي ستور أو جوجل بلاي Services وكذلك تطبيق Android System Webview، ولكن مع التطبيقات الباقية فإنه يلزم التحقق من الأذونات الممنوحة لها.

وتنصح بوابة التقنيات الألمانية بتثبيت متصفح آمن للبيانات بهواتف أندرويد مثل موزيلا فايرفوكس أو الإصدار فايرفوكس Focus المختصر والآمن. وفي البداية يتعين على المستخدم تهيئة المتصفح بصورة سليمة، بما في ذلك تثبيت الأدوات الإضافية المفيدة مثل Blocker Ublock Origin أوCookie AutoDelete، والذي يسمح في البداية بتعيين ملفات تعريف الارتباط، حتى تعمل مواقع الويب بسلاسة، ثم يقوم بإزالتها على الفور بعد ذلك، ويمكن العثور على الأدوات الإضافية تحت بند Add-ons في شريط القوائم بالمتصفح.

عادةً ما يتم سرد جميع التطبيقات في قائمة الإعدادات، وهنا تسري نفس القاعدة؛ حيث يتعين على المستخدم إزالة التطبيقات، التي لم يتم استعمالها خلال 2019، كما يمكن التحقق من أذونات التطبيقات في قائمة الإعدادات أيضًا؛ حيث يجب سحب جميع الأذونات إذا كانت تبدو غير معقولة أو لم يتم استعمالها لفترة طويلة، أو إذا لم تكن هناك حاجة لها مطلقًا، مثل الوصول إلى الموقع.

ويعتبر متصفح سفاري هو برنامج التصفح الافتراضي بالهاتف الذكي آيفون والأجهزة الجوالة الأخرى من شركة أبل، ومن خلال وظيفة الحماية من التتبع فايرفوكس Focus يمكن تحسين وظائف المتصفح.

ولاستعمال هذه الوظيفة يتعين على المستخدم تنزيل التطبيق Focus من متجر التطبيقات، ثم يقوم بفتح المتصفح ودمج هذه الوظيفة به، وبعد ذلك يجب فتح قائمة إعدادات الجهاز الانتقال إلى “Safari/Content Blockers/Activate Focus”، علاوة على أنه يجب تهيئة متصفح سفاري بصورة سليمة.

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