نصائح مهمة للمسافرين للوقاية من فيروس كورونا الجديد

المواطن - متابعة

مع استمرار حصد فيروس “كورونا” ضحاياه في الصين، وتكثيف الدول إجراءاتها لإبعاد الخطر عن حدودها، أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات ونصائح مهمة للمسافرين الدوليين.

وقالت المنظمة العالمية إن احتمالات وطرق ‏انتقال هذا الفيروس ما تزال غير واضحة، مشيرة إلى أنه من شأن تقليل خطورة الإصابة ‏بالالتهابات التنفسية الحادة أثناء السفر إلى مناطق متضررة بالمرض (مدينة ووهان حاليًا) أن يكون أمرًا رشيدًا.

ونصحت المنظمة بتجنب مخالطة المصابين بالتهابات تنفسية حادة وحيوانات المزارع أو الحيوانات البرية مخالطة حميمة، إلى جانب المواظبة على غسل اليدين مرارًا وتكرارًا.

كما جرى التشديد على ضرورة تزويد الممارسين في مجال الصحة وسلطات الصحة العمومية المسافرين بمعلومات ‏تقلل خطورة إصابتهم عمومًا بالالتهابات التنفسية الحادة عن طريق الاستعانة بالعيادات ‏الصحية والوكالات المعنية بشؤون السفر.

وفي الختام، شجعت المنظمة المسافرين على الإبلاغ “ذاتيًا” عن حالتهم في حال شعروا ‏باعتلال.

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