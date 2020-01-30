نصراويون يُرحبون بالصفقة الجديدة للعالمي

المواطن - محمد سمعه

رحب الإعلاميون النصراويون وعشاق نادي النصر، بتعاقد العالمي مع اللاعب عبدالعزيز الدوسري نجم فريق الفيصلي، الذي أصبح لاعبًا نصراويًا بعد اتفاق إدارة النصر مع نظيرتها في الفيصلي.

ودشن النصراويون وسم” عبدالعزيز الدوسري نصراوي” الذي تصدر تويتر في المملكة، حيث علّق الإعلامي شويش الفهد قائلًا: “جابوه”.

أما الإعلامي عبدالله بن زنان متحدث النصر السابق فقال:” يا هلا يا هلا، أرحب يا عبدالعزيز في ناديك العالمي، نثق بك وندعمك وأعلم تمامًا أن لديك الكثير لتقوله في المستطيل الأخضر، شكرًا إدارة النصر، وأخص بالذكر المحبوب عبدالعزيز بغلف”.

وعلّق الإعلامي عبدالرحمن الفريح قائلًا: “أمس الظهر في الرياض وقع وخلص مع بخاري، أمس في الليل غادر الخبر ووقع وخلص مع خالد الغنام، بعدها مباشرة غادر أبها لمرافقة النصر ضد ضمك، عاد بعدها مباشرة للرياض ووقع وخلص مع الدوسري، كل ذلك بـ24 ساعة بيض الله وجهك عبدالرحمن الحلافي”.

وكان النصراويون تداولوا صورة للحلافي وهو يُصافح عبدالعزيز الدوسري بعد توقيع العقد، حيث يتبقى فقط إعلان النصر الرسمي عن الصفقة.

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