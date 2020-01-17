نصراوي عن مباريات الهلال بالكأس: محظوظ بالقرعة الظالمة

المواطن - محمد سمعه

قال الناقد الرياضي محمد العنزي، المعروف بميوله النصراوية: إن نادي الهلال الأكثر استفادة من القرعة الظالمة التي جرت في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من حيث خوض معظم مبارياته في الرياض عكس نادي النصر.

وتحدث العنزي في برنامج الدوري مع وليد قائلًا: الهلال بداية من دور الـ64 وحتى دور الثمانية خاض كل المباريات في الرياض ما عدا لقاءً واحدًا خارج أرضه عكس نادي النصر، الذي خاض كل المباريات خارج أرضه ما عدا مباراة واحدة.

وأضاف العنزي: الهلال محظوظ للغاية في القرعة الظالمة التي جرت للبطولة والنصر كالعادة عانى.

وكان الهلال تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك بعد الفوز على الاتفاق بثنائية مقابل هدف، بينما تأهل النصر لدور الأربعة بعد الفوز اليوم الجمعة على نادي العدالة بهدف دون رد سجله المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وتُختتم مباريات دور الثمانية في كأس الملك، غدًا السبت، بمباراتي الأهلي ضد الوحدة، أبها ضد الفتح.

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