نصراوي يُقلل من فوز الهلال ويكشف السبب !

المواطن - محمد سمعه

علّق عبدالعزيز بغلف عضو نادي النصر الذهبي، تعليقًا ساخرًا، وذلك بعد فوز الهلال على نادي الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس.

وغرّد عبدالعزيز بغلف عبر حسابه في تويتر: “فاااري، يا فاري يا مدلع جاري، هاشتاق ولا أحلى”.

وجاءت تغريدة بغلف كتقليل من فوز الهلال على فريق الاتفاق، بسبب عدم رجوع حكم المباراة لتقنية الـVAR والقيام بطرد اللاعب هتان باهبري بعد ركله لأحد لاعبي الاتفاق بصورة غير شرعية في المباراة.

من ناحية أخرى، قال وليد الفراج بعد تأهل الهلال لدور نصف النهائي: “الاتفاق فريق أكثر من جيد، مشكلته تكمن في عدم وجود من يُترجم كل مجهود اللاعبين إلى هدف في الشباك، شكرًا لكم على روحكم وقتاليتكم في الـ120 دقيقة، وألف مبروك للهلال التأهل لنصف نهائي الكأس، ويبدو أن النقاش عن التحكيم سيكون مهمًا الليلة”.

وانتهت مباراة الهلال والاتفاق في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة.

وشهد الشوط الأول من الوقت الأصلي، تقدم نادي الهلال بهدف دون رد سجله اللاعب صالح الشهري عند حلول الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفًا آخر سجله صالح الشهري ليخرج الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي الاتفاق في إحراز هدف التعادل في شباك الهلال، عبر اللاعب فيليب كيس من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة الخامسة والثمانين.

وعند حلول الدقيقة السابعة والتسعين من عمر الشوط الإضافي الأول، نجح صالح الشهري في إضافة ثاني الأهداف للفريق الهلالي.

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