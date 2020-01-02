نصر محروس يستجيب لإنهاء أزمته مع بهاء سلطان

المواطن - القاهرة

نشر المنتج المصري نصر محروس فيديو لحلقة برنامج “صاحبة السعادة” للإعلامية إسعاد يونس عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلناً استجابته لطلب الفنانة لتسوية مشكلته مع الفنان بهاء سلطان الذي ظهر معها في الحلقة.

وكتب “محروس”: “نداء مدام إسعاد يونس ليّه في برنامج صاحبة السعادة فوق رأسي، واعتز بيها جدا لأنها فعلا أختي ولأن بهاء سلطان حقيقي “غالي” على قلبي وهو أخويا اللي بحبه”.

وتابع: “علشان كده أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية، واتفقنا أننا هنتقابل قريبا، وإن شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل.. وعلى رأسي من فوق يا صاحبة السعادة”.

ووجهت الإعلامية إسعاد يونس رسالة إنسانية للمنتج الغنائي نصر محروس خلال حلقة رأس السنة ببرنامجها صاحبة السعادة التي عرضت علي قناة دي إم سي المصرية حيث استضافت خلال الحلقة المطرب بهاء سطان وقالت: نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبي وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسي نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللي جاي مش قد اللي راح”.

وتابعت إسعاد يونس : “برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفي الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص في السوق.. إحنا محتاجينه.. إنت ياما قدمت أصواتا جميلة.. من إسعاد ل نصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا”.

بهاء سلطان فنان مصري ولد بمنطقة حدائق القبة في القاهرة لأب مصري وأم بحرينية، التحق بالشعبة العلمية في مرحلة الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس من كلية التربية الموسيقية، والتقى بالفنان مصطفى كامل وأُعجب بصوته ووجد فيه مشروع نجم غنائي سيغيّر من الغناء العربي ويرتقي به، فعرّفه على المنتج نصر محروس وسرعان ما اقتنع بموهبته انطلاقته الأولى من خلال ألبوم فري مكس1 بأغنية أحلف من كلمات مصطفى كامل عام 1998 تلته أغنية بيننا من ألبوم فري مكس2 عام 2000.

وبعدها صدرت العديد من الأغنيات للمطرب بهاء سلطان احتل بها في عام 2011 المركز الأول بين المطربين المصريين الأكثر بحثًا على محرك البحث “جوجل”.

وتعاون بهاء سلطان مع كبار الشعراء مثل: مصطفى كامل، بهاء الدين محمد، مجدي النجار، نادر عبد الله، مصطفى مرسي، خالد الشيباني، وكبار الملحنين مثل حسن أبو السعود ورياض الهمشري وحسين محمود.

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