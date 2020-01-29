نفاد تذاكر مباراة أبها والهلال

نفدت تذاكر مباراة أبها والهلال ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد وقت قليل من طرحها.

وكان نادي أبها تذاكر قد طرح مباراة أبها والهلال اليوم، بالأسعار التالية؛ 35 ريالًا الموحدة عائلات وأفراد، 40 ريالًا الدرجة الأولى، و100 ريال الدرجة الممتازة، وسيتم بدء البيع من الرابعة عصر غد حتى الساعة 12 مساء.

وتوافرت تذاكر مباراة أبها والهلال في 7 منافذ بأبها وخميس مشيط، وهي؛ مقر نادي أبها الرياضي، الراشد مول، والمدينة العالية وفولدز جيم، بوليفارد البوابة الرئيسية، محمصة ومقهى الفصل الثالث ومقهى نصف قهوة.

ويلعب أبها والهلال ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

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