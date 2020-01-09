نهائي السوبر الإسباني .. الريال ينتظر ديربي أو كلاسيكو ناريًا

المواطن - محمد سمعه

ينتظر نادي ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي تُقام اليوم الخميس ضمن مباريات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، المقام حاليًا في جدة.

وسيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع الإثارة في نهائي السوبر الإسباني، حيث يخوض ريال مدريد مواجهة نارية ضد جاره أتلتيكو مدريد ويُقام ديربي مدريد على الأراضي السعودية، أو مواجهة نارية أخرى بين برشلونة وريال مدريد ويُقام الكلاسيكو حصريًا أمام أعين السعوديين.

وكان ريال مدريد تمكن من الوصول لـ نهائي السوبر الإسباني، وذلك بعد الفوز على فريق فالنسيا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت أمس الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وسجل ثلاثية ريال مدريد في شباك فالنسيا كل من: “الألماني توني كروس، الكرواتي لوكا مودريتش، الإسباني إيسكو”، بينما سجل لنادي فالنسيا اللاعب باريخو من ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن نهائي السوبر الإسباني سيُقام يوم الأحد المقبل 12 يناير بجدة، حيث يأمل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في خطف لقب السوبر الإسباني.

يذكر أن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ستُقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا.

وكان المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أثار قلق عشاق البارشا حينما قال بأنه لا يعلم إذا ما كان برشلونة قادرًا على الوصول إلى نهائي السوبر الإسباني مضيفًا أن الفريق سيركز على تخطي عقبة أتلتيكو مدريد.

يذكر أن تقارير صحافية إسبانية أشارت إلى أن مجلس إدارة برشلونة لن يُقيل إرنستو فالفيردي في حال الفشل في الوصول إلى نهائي السوبر الإسباني.

وللمرة الأولى تُقام البطولة بنظام نصف النهائي ونهائي السوبر الإسباني، حيث كانت تُقام من قبل بلقاء واحد بين بطل الدوري وبطل الكأس في إسبانيا.

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