نيابة عن الملك سلمان.. فيصل بن بندر يرعى منتدى الرياض الاقتصادي

المواطن - هاشم القرني - الرياض

رعى أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشهدت أولى جلسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة دراسة “وظائف المستقبل في المملكة” في تطوير الأنظمة والقوانين الحالية أو استحداث تشريعات تواكب متغيرات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وشهدت الدراسة مناقشة موسعة خلال الجلسة التي عقدت برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وقدمها رئيس مجموعة نما المعرفية الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي، وشارك في مناقشتها، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية سابقا الدكتور محمد بن أحمد السديري، وخبيرة المؤهلات التعليمية والتدريبية ومنظومة المهارات، المعرفية الدكتورة خلود بنت عبدالله أشقر.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: إن وظائف المستقبل ستكون مختلفة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الحديث والقليل من الأدلة، والكثير من الافتراضات والقليل من التحليل والاستنتاجات.

وبين آل الشيخ، أنه مع مرور الزمن وتغيّر التقنية والصناعات استجدّت هناك بعض الوظائف الجديدة وتغيّر أيضًا بعض مصفوف الكفايات لوظائف أخرى، كما تغيّر بعض المهارات التي أصبحت تعد مطلوبة في كل وظيفة وفي كل مجال من مجالات العمل.

وأكد آل الشيخ، أن هناك بعض جوانب الإبداع في إنشاء نماذج لريادة الأعمال من أجل تقديم خدمات بطريقة مختلفة، وأننا ما زلنا نحتاج إلى معرفة وظائف المستقبل ومهارات القرن الـ21 والثورة الصناعية الرابعة.

ودعت الدراسة إلى تشجيع القطاع الخاص للإسهام في إنشاء مؤسسات تعليمية رائدة في مجال تعليم التكنولوجيات الحديثة؛ لتزويد سوق العمل بجيل جديد من الخريجين القادرين والمؤهلين علميًّا ومهاريًّا على شغل وظائف المستقبل.

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