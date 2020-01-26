نيمار يقود سان جيرمان للفوز ويهدي هدفه الأول للراحل كوبي براينت

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سجل نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، هدفين خلال المباراة التي أقيمت مساء الأحد بين فريقه وفريق ليل، ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد.

وأهدى نيمار هدفه الأول إلى نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت، والذي لقي مصرعه قبل ساعات قليلة، في حادث تحطم طائرة في كاليفورنيا، حيث إنه قام بالإشارة بأصابع يده إلى رقم 24 رقم قميص اللاعب الراحل، قبل أن ينظر إلى السماء وكأنه يدعو له.

وبحسب ما نشرته شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن نيمار ساهم في 100 هدف بجميع المسابقات التي شارك فيها مع فريق باريس سان جيرمان، وذلك منذ انضمامه إليه في صيف 2017، حيث سجل 65 هدفًا، وصنع 35 آخرين.

وارتفع رصيد فريق مدينة النور بعد فوز اليوم إلى النقطة 52، وذلك بفارق عشر نقاط كاملة عن الوصيف أولمبيك مارسيليا، بينما يحتل رين المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ومونبيليه المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بينما تجمد رصيد ليل عند النقطة 31 والتي يحتل بها المركز السابع.

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