نيوزويك : صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

المواطن - متابعة

كشفت مجلة “نيوزويك” الأمريكية أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت قرب طهران أصيبت بصواريخ إيرانية أطلقت من نظام مضاد للطائرات تم تفعيله عن طريق الخطأ، وفق 3 مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والاستخبارات الأمريكية والعراق.

ونقلت المجلة عن المسؤولين الثلاثة، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن الأنظمة الإيرانية المضادة للطائرات كانت في حالة استنفار في توقيت تحطم الطائرة، وذلك بعد وقت قليل من إطلاق إيران صواريخ روسية الصنع على قاعدتين بالعراق بهما قوات أمريكية ردًا على اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في بغداد.

ورجح المسؤولون الثلاثة للمجلة أن الطائرة قصفها نظام صواريخ أرض جو Tor-M1 صنعته روسيا، ويُعرف لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) باسم Gauntlet.

وإلى ذلك، أفاد بيان أن وزير الخارجية الكندي أجرى اتصالًا نادرًا مع نظيره الإيراني للتشديد على رغبة بلاده في التحقيق في تحطم طائرة للخطوط الأوكرانية، الأربعاء، في إيران، مما أدى لمقتل 176 شخصًا، بينهم 63 كنديًا.

وبحسب البيان، “شدد الوزير على الحاجة إلى سرعة السماح لمسؤولين كنديين بدخول إيران لتقديم خدمات قنصلية والمساعدة في تحديد هوية الضحايا والمشاركة في التحقيق في التحطم. وأضاف البيان: “لدى كندا والكنديين أسئلة كثيرة تحتاج إلى الإجابة عنها”.

وتحدث الوزيران في وقت متأخر من مساء الأربعاء، لكن البيان صدر الخميس، ولا ترتبط كندا بعلاقات دبلوماسية مع إيران منذ 2012.

كما طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من بريطانيا مساعدته على المشاركة في تحقيقات تحطم الطائرة.

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