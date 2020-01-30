نيوكاسل ينقذ نجم توتنهام من مورينيو بضمه لنهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن تعاقده مع اللاعب الإنجليزي داني روز ظهير أيسر نادي توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي نيوكاسل عبر” تويتر” أن اللاعب داني روز رحب بالانتقال لفريق نيوكاسل، خاصة بعد الخلافات الأخيرة التي حدثت بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام.

جدير بالذكر أن داني روز يلعب مع توتنهام منذ عام 2007، ولعب مع السبيرز في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، كما شارك مع المنتخب الإنجليزي في مونديال روسيا 2018.

وكان المدرب البرتغالي مورينيو بحث عن ضم مهاجم، وذلك لتعويض إصابة اللاعب الإنجليزي هاري كين، الذي سيغيب حتى نهاية شهر أبريل المقبل بسبب الإصابة.

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