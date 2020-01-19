هادي: الحوثيون لا يريدون السلام ولا يجيدون إلا الدمار

المواطن - متابعة

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن الحوثيين لا يرغبون في تحقيق السلام في اليمن، وذلك بعدما قاموا يوم أمس، بقصف معسكر للجيش، والتسبب في وفاة 70 جندياً.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فإن هادي أجرى اتصالين هاتفيين بمحافظ مأرب سلطان العرادة، والمفتش العام للجيش اليمني اللواء عادل القميري، وذلك للوقوف على تداعيات استهداف الحوثيين لمعسكر للجيش في مأرب.

وقال هادي خلال المكالمة الهاتفية إن الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية تؤكد عدم رغبتها في السلام، لأنها لا تجيد سوى مشروع الموت والدمار، وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة.

وأضاف أن الشعب اليمني وبدعم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، يريد قطع دابر تلك الجماعات المارقة، ووأد مشروعها الطائفي، مشدداً على أهمية تعزيز اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية وإفشال كافة المخططات العدائية والتخريبية، لحفظ الأمن والاستقرار وتحرير كامل اليمن.

يذكر أن أحد المصادر العسكرية كشف في وقت سابق أن الحوثيين استهدفوا تجمعات في معسكر الاستقبال التدريبي وقاموا بقصف صاروخ يعتقد أنه باليستي، تسبب في مقتل 70 جندياً وإصابة أكثر من 50 آخرين.

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