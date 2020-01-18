هاري وميغان يخسران لقب “السمو الملكي”

المواطن - متابعة

أعلن قصر باكينغهام الليلة أن دوق ودوقة ساسكس، لم يعدا يستخدمان لقب صاحب السمو الملكي، وسيدفعان 2.4 مليون جنيه استرليني من أموالهما كرد لإنفاق الأموال على تجديد منزل فروغمور.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، سيتوقف هاري وميغان عن أداء الواجبات الملكية من الربيع، وسيدفعان الأموال التي تنفق على منزلهما أيضًا في بيركشاير.

ويمثل إعلان الليلة، ختام المحادثات حول مستقبلهم مع كبار أعضاء العائلة الملكية البريطانية، حيث من المتوقع أن يعود هاري إلى كندا للانضمام إلى ميغان وابنه أرشي.

وأصدرت الملكة إليزابيث الثانية، بيانًا عاطفيًا قائلة إنها أدركت التحديات التي واجهوها خلال العام الماضي، مضيفة: أود أن أشكرهم على كل عملهم المتفاني في جميع أنحاء هذا البلد، والكومنولث وما وراءه، وأنا فخورة بشكل خاص بكيف باتت ميغان بسرعة واحدة من عائلتنا.

وتابعت: نأمل جميعًا في أن اتفاق اليوم يسمح لهم بالبدء في بناء حياة جديدة سعيدة وسلمية.

وأصدر المتحدث باسم الزوجين بيانًا نيابة عنهم قائلًا: وفقًا لما تم الاتفاق عليه في هذا الترتيب الجديد، فهم يفهمون أنهم ملزمون بالتراجع عن الواجبات الملكية، بما في ذلك التعيينات العسكرية الرسمية، ولن يتلقوا الأموال العامة بعد الآن للواجبات الملكية.

وسيواصل هاري وميغان تأدية عملهما الخيري الخاص، بينما لم يعد بإمكانهما تمثيل الملكة رسميًا.

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