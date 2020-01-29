هايسنس A5 هاتف ذكي بشاشة الحبر الإلكتروني

المواطن - متابعة

أطلقت شركة هايسنس الهاتف الذكي A5 الجديد، الذي يمتاز بشاشة الحبر الإلكتروني، التي تساعد على إطالة فترة تشغيل البطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة حتى 10 أيام.

وأوضحت الشركة الصينية أن شاشة الحبر الإلكتروني الجديدة تأتي بقياس 5.84 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1440×720 بيكسل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هايسنس A5 الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 439 ثماني النوى، والذي يعمل بسرعة تصل إلى 95ر1 جيجا هرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجا بايت وذاكرة داخلية تصل إلى 32 أو 64 جيجا بايت، ويمكن توسيع السعة التخزينية عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية حتى 256 جيجا بايت.

وقد قامت الشركة الصينية بتثبيت نظام التشغيل جوجل أندرويد 9 بشكل مسبق، ولكنه لا يوفر إمكانية الوصول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي، ولكنه يدعم تقنية البلوتوث وتقنية LTE وشبكات 802.11 a/b/g/n اللاسلكية.

تابعنا على تواصل معنا على