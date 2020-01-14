هجوم صاروخي عنيف يستهدف معسكر التاجي شمال بغداد
وسط موجة من التهديدات الإيرانية

هجوم صاروخي عنيف يستهدف معسكر التاجي شمال بغداد

2020/01/14
الساعة 10:45 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أفادت قناة العربية بوقوع هجوم صاروخي عنيف، مساء اليوم الثلاثاء، استهدف معسكر التاجي شمال بغداد.

ويأتي ذلك وسط موجة تهديد إيرانية بالرد على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أثناء تواجده قرب مطار بغداد الدولي رفقة القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذي قتل أيضًا في الضربة الأمريكية.

وقبل أيام سقط صاروخا كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، من دون أن يسجل وقوع خسائر بشرية.

وأكد بيان مقتضب لخلية الإعلام الأمني العراقية أنه سُمع دوي صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء إثر سقوط الصاروخين مباشرة.

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